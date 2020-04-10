В Украине коронавирусом инфицированы 2203 человека, погибли 69

10.04.2020, 10:58, Новости дня

В Украине за сутки были зафиксированы 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время диагноз подтвержден у 2203 пациентов, погибли 69 человек, вылечился – 61.

Резко возросла заболеваемость коронавирусом в Черновицкой области – инфекцию за последние сутки подтвердили у 76 новых пациентов, умерли еще трое инфицированных. Также за сутки резко выросло число больных коронавирусной инфекцией в Киеве, причем из 41 нового случая 26 инфицированных выявили среди священнослужителей и персонала в Киево-Печерской лавре. Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию диагностировали у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).

Наибольшее количество инфицированных также зафиксировано в Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы “Право на владу” на канале “1+1” заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране, который прогнозируется 14-15 апреля, можно обойти. По его словам, достичь этого можно лишь при условии строгого соблюдения карантина.

“Мы можем его обойти, пик мы можем пройти незамеченным, если будем придерживаться карантинных мероприятий. До введения карантинных мероприятий пик ожидался 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика у нас не будет. Если мы не ослабим карантин”, – заявил Ляшко.

Главный санитарный врач отмечает, что эпидемия в Украине протекает не так динамично, как в других странах Европы.

“Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи. Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч. Результаты жесткого карантина мы увидим через 7-8 дней, отслеживая динамику”, – подчеркнул главный санитарный врач Украины.

Ранее Минздрав страны сообщал, что пик эпидемии коронавируса в Украине еще не наступил, и прогнозировал его примерно на 14-15 апреля.

На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. За несоблюдение карантина гражданам Украины грозит уголовная и административная ответственность.