 

«Позорно и неприемлемо» — Италия потребовала от Die Welt извинений за статью про мафию

10.04.2020, 10:54, Новости дня

Власти Италии выступили с критикой материала немецкой газеты Die Welt, в котором утверждалось, что финансовая помощь ЕС стране для борьбы с COVID-19 может оказаться в распоряжении мафии. Представители Рима призвали издание извиниться, а Берлин — осудить и дистанцироваться от подобных комментариев, пишет The Independent.


Reuters

Власти Италии выступили с критикой статьи, опубликованной немецкой газетой Die Welt. В ней утверждается, что мафия хочет получить финансовую помощь, которую Евросоюз может выделить стране для борьбы с эпидемией COVID-19, пишет The Independent.

«Страны ЕС, несомненно, должны помогать друг другу на фоне кризиса с коронавирусом. Но существуют ли ограничения? Контролируется ли этот процесс? В Италии мафия просто ждёт, что получит от Брюсселя новое неожиданное богатство», — говорится в публикации немецкого издания.

Этот комментарий разгневал официальных представителей Рима. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал статью «позорной и неприемлемой». «Этим утром важная немецкая газета Die Welt призвала Европу не помогать Италии, потому что «мафия ждёт не дождётся денег от Брюсселя», — заявил он.

«Италия сегодня оплакивает жертв коронавируса. Но она скорбела и до сих пор скорбит по жертвам мафии», — добавил министр, выразив надежду, что официальный Берлин осудит и дистанцируется от публикации.

«Мы ждём чёткого порицания и извинения (за статью Die Welt — ИноТВ). Итальянцы не являются членами мафии и сражаются с COVID-19 с высоко поднятой головой», — подчеркнула вице-президент Итальянской палаты депутатов Мара Карфанья.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель отклонила требования Италии ввести общие облигации еврозоны, чтобы смягчить экономические последствия пандемии коронавируса. «Я не считаю, что у нас должен быть общий долг из-за ситуации в нашем политическом союзе, и поэтому мы отвергаем это предложение, — сказала она. — Но есть множество способов проявить солидарность, и я верю, что мы найдем хорошее решение».

Италия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в мире. Согласно последним данным, в ней было зарегистрировано более 143 тыс. подтверждённых случаев коронавируса, обращает внимание The Independent.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Для студента Андрея Баршая запросили 3,5 года колонии по “московскому делу”

21.02 / Абсолютный максимум: четвертый рекорд подряд от московской погоды

06.03 / Следовательница по особо важным делам заявила, что вымогала взятку у бизнесмена в €2 млн по указанию своего начальства

18.02 / Данилов утверждает, что со стороны ОРДЛО в совместные патрули смогут входить только невооруженные люди

18.02 / Охлобыстин поспорил со Стерлиговым о скандальном высказывании протоиерея Смирнова

07.03 / Матч чемпионата Франции “Страсбур” – “ПСЖ” перенесен из-за коронавируса

31.03 / США выделили Украине $1,2 млн помощи для борьбы с коронавирусом – USAID

05.02 / El Mundo – латиноамериканским турне Лаврова Москва даёт понять, что укрепляется «на задворках» США

16.02 / Бундеслига. “Бавария” разгромила “Кельн” благодаря дублю Гнабри

12.03 / Горбачев выступил с обращением к мировым лидерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска