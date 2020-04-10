Врач Ребекка Поуэлл назвала грудное молоко эффективным средством против коронавируса

10.04.2020, 10:53, Разное

Американский иммунолог Ребекка Поуэлл считает, что грудное молоко способно помочь в лечении коронавируса. Специалист призвала коллег применять его в целях создания вакцины против опасной инфекции.

Врач из Нью-Йорка утверждает, что в грудном молоке присутствуют антитела, которые могут стать ключом к лечению Covid-19. В социальных сетях Ребекка Поэулл призвала кормящих женщин поделиться с ней соответственным материалом для научной работы, если у них имеется такая возможность. Эти образцы дадут возможность понять, действительно ли грудное молоко избавит пациентов с коронавирусом, включая и взрослых людей. Иммунолог уверена, за счет антител и отдельных клеток организм младенцев способен противодействовать распространению инфекции. На просьбу американского медика уже отозвались многие представительницы прекрасного пола, что позволит провести новые исследования и приблизиться к истине. При этом некоторые личности назвали ее идею бессмысленной.

Коронавирус вспыхнул в конце декабря прошедшего года на территории китайского населенного пункта Ухань и вскоре распространился по всему миру. ВОЗ 11 марта заявила, что эпидемия преобразовалась в пандемию, а 13 марта ее центром стала Европа. Из-за инфекции отменили разные культурные и спортивные мероприятия. В это же время такие меры, как карантин, самоизоляция, ограничение авиационного сообщения позитивно начали воздействовать на экологию, но некоторые специалисты предположили, что подобные перемены нельзя назвать устойчивыми, а спустя время стоит ожидать ухудшения состояния окружающей среды.