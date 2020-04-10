 

Все регионы подтвердили организацию дистанционного обучения в школах

10.04.2020, 10:53, Новости дня

Все российские регионы подтвердили, что могут организовать обучение онлайн, сообщил зам министра просвещения РФ Виктор Басюк.

«Все регионы подтвердили, что по различным формам дистанционного обучения такая возможность есть», – передает ТАСС слова Басюка.

Он добавил, что учебная программа для старшеклассников не должна переноситься на следующий год в отличие от программы для учеников первых-восьмых классов.

«Действительно, по некоторым предметам можно сегодня закончить обучение детей, но при этом материал четвертой четверти должен быть перенесен на следующий год. Это не касается старшеклассников: у 9, 10, 11-х классов в полном объеме учебный материал», – сказал Басюк.

В среду Минпросвещения разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8 классов. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / 53-летняя Берри засветила голую грудь в декольте

05.03 / Умер легендарный советский баскетболист Леван Мосешвили

09.03 / Италия закрыла все горнолыжные курорты из-за коронавируса

29.03 / МИД Украины: Украинцы могут вернуться из ЕС на авто по транзитным коридорам

10.02 / На Европу обрушился сильнейший за 7 лет шторм

05.03 / Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии

19.03 / Резервный банк ЮАР снизил ставку до минимума за 6 лет

08.02 / “Хищные птицы” соберут в прокате 110-125 млн $

17.03 / Судебные слушания по делу МН17 в Гааге решили не переносить

31.03 / Haval в РФ изменил цены на автомобили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска