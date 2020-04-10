Сергей Собянин: Москве следует готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса

10.04.2020, 10:53, Разное

Сергей Собянин в очередном интервью рассказал, что может ожидать Москву на фоне распространения COVID-19. Мэр столицы РФ отметил, городу нужно из-за коронавируса готовиться к серьёзным испытаниям.

Сергей Собянин, рассказывая о своей деятельности в качестве столичного главы, рассказал и о тех вызовах, которые выпали на его администрацию из-за коронавируса. Чиновник отмечает, делать какие-то прогнозы не имеет смысла, поскольку уже очень многие эксперты, вирусологи и учёные пытались оценить ситуацию, и их выводы сильно разнятся, отчего понять, как будет развиваться ситуация не представляется возможным. Из этого следует, отметил мэр, что Москве нужно готовиться к серьёзным испытаниям и рассматривать только наихудшие сценарии, чтобы даже при самых неблагоприятных событиях быть готовыми ко всему и противодействовать.

Столичный глава подчеркнул, есть составленный план мероприятий, и он должен быть выполнен на 100%. Нужно одновременно эффективно бороться с COVID-19 и не позволять экономике регрессировать. Для этого предпринимаются меры, но и эпидемия должна быть остановлена, а для этого уже ведёны режим карантина и самоизоляции, передвижение жителей мегаполиса сокращено до минимума, а медицинская система мобилизована и работает, стремясь предупредить рост инфицированных. Врачи постоянно тестируют граждан, выявляя случаи заражения.

Тем не менее, Сергей Собянин признаёт, эпидемиологическая обстановка ещё далека от пиковой. Пока столица РФ подошла лишь к её началу и число заболевших не достигло и половины ожидаемого объёма. Ранее сообщалось, на 10 апреля в Москве числится 7882 пациентов с положительным диагнозом на коронавирус. Число выздоровевших составляет 350 горожан, а скончавшихся от опасного недуга уже около 40 человек.