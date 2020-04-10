Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость из тех, с кем ей доводилось встречаться

10.04.2020, 10:49, Разное

За то время, что Кейт Миддлтон пребывает в статусе члена королевской семьи Великобритании, она встретилась со множеством именитых людей: начиная от политиков и монархов других стран и заканчивая мировыми звездами, вроде Риз Уизерспун, Николь Кидман, Дженнифер Лопес, Оливии Колман, Тома Хэнкса, Идриса Эльбы и других. Конечно, такая “суперспособность” оказалась в центре внимания учеников Casterton Primary Academy в графстве Ланкашир, с которыми на днях герцогиня вместе с принцем Уильямом созванивалась по видеосвязи. Один из учеников задал Кейт важный вопрос, кто из знаменитостей, с которыми она встречалась, понравился ей больше всего? Ответ не заставил себя ждать.

Готова поспорить, Кейт и Уильяму не часто задают подобные вопросы. Герцогиня ответила, что ее сын Джордж постоянно смотрит фильмы Дэвида Аттенборо, так что, скорее всего, именно ему она бы отдала предпочтение, – пересказала происходящее Анита Гидотти, исполнительный директор фонда Pendle Trust.

Дэвид Аттенборо, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Сэр Дэвид Аттенборо – один из самых знаменитых британских телеведущих, автор многочисленных фильмов BBC о природе и вообще любимчик королевской семьи. Сама Елизавета II не отказывает ему, когда он приглашает ее принять участие в очередном проекте, а принцы Чарльз, Уильям и Гарри с удовольствием посещают премьеры новых фильмов натуралиста.

Кейт познакомилась с Аттенборо в 2013 году в Музее естествознания, где проходила премьера его фильма Alive в формате 3D. С тех пор их пути нередко пересекались. Следующие встречи произошли в 2014-м на вечере Dramatic Arts в Букингемском дворце и на церемонии Wildlife Photographer of The Year 2014. Также они вместе повторно открывали Hintze Hall в Музее естествознания в июле 2017-го, а в сентябре прошлого года Кейт, принц Уильям и сэр Дэвид принимали участие в церемонии спуска на воду нового судна в Уиррале.

Кейт с Дэвидом и Хелен Миррен Дэвид и Кейт