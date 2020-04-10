 

Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость из тех, с кем ей доводилось встречаться

10.04.2020, 10:49, Разное

За то время, что Кейт Миддлтон пребывает в статусе члена королевской семьи Великобритании, она встретилась со множеством именитых людей: начиная от политиков и монархов других стран и заканчивая мировыми звездами, вроде Риз Уизерспун, Николь Кидман, Дженнифер Лопес, Оливии Колман, Тома Хэнкса, Идриса Эльбы и других. Конечно, такая “суперспособность” оказалась в центре внимания учеников Casterton Primary Academy в графстве Ланкашир, с которыми на днях герцогиня вместе с принцем Уильямом созванивалась по видеосвязи. Один из учеников задал Кейт важный вопрос, кто из знаменитостей, с которыми она встречалась, понравился ей больше всего? Ответ не заставил себя ждать.

Готова поспорить, Кейт и Уильяму не часто задают подобные вопросы. Герцогиня ответила, что ее сын Джордж постоянно смотрит фильмы Дэвида Аттенборо, так что, скорее всего, именно ему она бы отдала предпочтение, – пересказала происходящее Анита Гидотти, исполнительный директор фонда Pendle Trust.

Дэвид Аттенборо, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Сэр Дэвид Аттенборо – один из самых знаменитых британских телеведущих, автор многочисленных фильмов BBC о природе и вообще любимчик королевской семьи. Сама Елизавета II не отказывает ему, когда он приглашает ее принять участие в очередном проекте, а принцы Чарльз, Уильям и Гарри с удовольствием посещают премьеры новых фильмов натуралиста. 

Кейт познакомилась с Аттенборо в 2013 году в Музее естествознания, где проходила премьера его фильма Alive в формате 3D. С тех пор их пути нередко пересекались. Следующие встречи произошли в 2014-м на вечере Dramatic Arts в Букингемском дворце и на церемонии Wildlife Photographer of The Year 2014. Также они вместе повторно открывали Hintze Hall в Музее естествознания в июле 2017-го, а в сентябре прошлого года Кейт, принц Уильям и сэр Дэвид принимали участие в церемонии спуска на воду нового судна в Уиррале.

Кейт с Дэвидом и Хелен МирренДэвид и Кейт



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Психолог-нумеролог Елена Солнечная раскрыла значение даты свадьбы

06.02 / Мнение: Создатели «враждебного окружения»

03.02 / Мнение: Страна «масочного режима»

10.02 / Вадим Манукян осудил жалобы звезд по поводу низких пенсий

04.04 / Тарасов на рождение второй дочери подарил Костенко дом, который начал строить с Бузовой

07.02 / В США нашли способ предотвратить сразу 7 видов рака

18.02 / Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля

02.02 / Анна Хилькевич во время отдыха в Таиланде научилась медитировать

17.03 / В России выздоровели пять инфицированных короновирусом

12.02 / Командующий Space Force заявил, что российские спутники-матрешки преследуют американский спутник-шпион который стоит несколько миллиардов долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска