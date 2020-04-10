Маска преткновения: Мелания Трамп записала видеообращение, противоречащее недавним словам Дональда

10.04.2020, 10:49, Разное

На прошлой неделе Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме, в числе прочего заявил, что не будет носить медицинскую маску с целью защиты от заражения COVID-19. “Я не вижу себя, сидящего в Овальном кабинете за этим прекрасным столом “Резолют” и обращающегося к президентам, министрам, королям и королевам, в маске… Это всего лишь рекомендация, а я чувствую себя хорошо”, – сказал тогда президент Америки. В то же время он добавил, что оставляет за собой право передумать. И возможно, он уже им воспользовался, и все благодаря своей жене Мелании. Несколько часов назад она опубликовала на своих страницах в соцсетях видеообращение к американцам с призывом следовать рекомендациям по защите от COVID-19 от Центров по контролю и профилактике заболеваний. И в том числе – носить медицинские маски.

CDC продолжает изучать распространение COVID-19 и рекомендует людям носить тканевые маски в общественных местах, где сохранять безопасную дистанцию от окружающих затруднительно, – вроде магазинов и аптек. Помните, что это не заменяет собой самоизоляцию. Это лишь еще один способ обезопасить свое здоровье, – говорит Мелания в видео.

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Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)9 Апр 2020 в 7:02 PDT

В ролике первая леди держит маску в руках, не надевая ее. Но позже – возможно, чтобы избежать возможной критики в социальных сетях, – она также выложила собственное фото в маске с повторным призывом.

По последним данным, в США зафиксировано уже более 432 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 14 тысяч с летальным исходом. Сильнее всего от пандемии пострадал штат Нью-Йорк: там число жертв превышает 6 тысяч человек, из них более 4,5 тысяч смертей зарегистрировано в самом городе Нью-Йорке.