В Крыму отреагировали на испытания «угрожающей» новому мосту украинской ракеты

10.04.2020, 10:48, Новости дня

Ни одна из крылатых ракет, состоящих на вооружении иностранных государств, на сегодня не способна поразить Крымский мост, сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Так он прокомментировал испытания новой украинской крылатой ракеты и ее попадание в морскую цель, передает РИА «Новости».

По словам Бальбека, во время пандемии коронавируса в Киеве хотят отвлечь внимание граждан от экономического провала в стране.

«Украинцы сегодня возмущены экономическими провалами в стране, и испытания нового оружия дадут гражданам новую тему для обсуждения и гордости за экономический потенциал страны. А опасна эта ракета для Крыма или не очень – это вопрос второстепенный», – отметил депутат.

Он также добавил, что за мост можно быть спокойным, поскольку «у всего мира свежо в памяти, что бывает с теми, кто пытается создать угрозу у Крымского моста».

Ранее в Сети появилось видео попадания новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун» в морскую цель.

В июле прошлого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. В Госдуме заявили, что эта конструкция «неуязвима для внешнего воздействия». Сенатор Алексей Пушков заявил, что заявления Турчинова похожи на то, как «мертвые пытаются хватать живых».