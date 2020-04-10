Собянин оценил указ Путина о нерабочей неделе

10.04.2020, 10:48, Новости дня

Указ президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе вышел вовремя, большинство москвичей тогда прислушались к рекомендациям властей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин в интервью РИА «Новости» напомнил, что вначале ситуацию пытались сдерживать, выдавая постановления о самоизоляции прилетевшим из определенных стран с самой неблагополучной ситуацией.

«В то время [вирус-положительных было] всего лишь десятки. Но было очевидно, что это дальше будет развиваться. В то время президентом принят был указ о нерабочей неделе, просто вовремя был принят», – отметил Собянин. По его словам, на основании президентского указа власти Москвы рекомендовали гражданам не покидать дома и оставаться дома, была запрещена работа торговых центров, сферы услуг, общепита. Причем большинство москвичей прислушались к ограничениям, сократилось количество людей в парках.

«Нам очевидно стало, что просто уговорами всего не сделаешь, поэтому тут же, немедленно, было принято решение о том, что мы не рекомендуем гражданам выходить из дома, а обязываем, обязываем придерживаться режима самоизоляции», – сказал Собянин, подчеркнув, что комплекс мер, хоть и жесткий, был свовременным.

«Слава Богу, что мы идем на две-три-четыре недели позднее того, что там происходит. Что нам удалось вот эти две-три-четыре недели вырвать путем тех мер, которые мы предпринимали. И вот у нас этот «лаг» времени, чтобы мы лучше подготовились к тому удару, который идет по нам», – сказал мэр столицы, добавив, что пик заболеваемости в Москве еще не наступил.

По его словам, московские власти увидели катастрофическую, шоковую ситуацию со здравоохранением в других странах, но она подвигает власти к действиям. Для Москвы самый ценный опыт – это то, что происходит с карантинами, тестированием, своевременным разворачиванием центров по коронавирусу и больниц, подготовкой персонала, технической подготовкой медицинской системы, сказал Собянин.

Сейчас, продолжил он, необходимый баланс перемещения людей по городу соблюден. В длительных поездках находится около 3 млн человек ежедневно – четверть от 12-миллионного населения. Остальные жители совершают кратковременные прогулки или кратковременные поездки, связанные с магазинами и аптеками.

Число передвигающихся на метро снизилось на 80%, в наземном общественном транспорте – на 70-75%, это две трети тех граждан, которые перемещались в «часы пик», рассказал градоначальник.

В борьбе с коронавирусом задействовано более трети сотрудников системы здравоохранения Москвы, сказал мэр. По его словам, Москва практически каждый день наращивает мощности больничной сети, в ближайшее время планируется нарастить около 20 тыс. единиц коечного фонда.

Суточное производство экспресс-тестов на коронавирус увеличено до 15 тыс. единиц. Их делают федеральные, региональные и даже частные лаборатории, сообщил он. По мировым меркам это большой объем, сказал Собянин.

За сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.