Рейтинг Трампа взлетел на фоне пандемии коронавируса

10.04.2020, 10:42, Разное

Число американцев, одобряющих деятельность президента Дональда Трампа, резко выросло. Рейтинг лидера поднялся до рекордной отметки с момента инаугурации, сообщает телеканал “360” со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно результатам опроса, проведенного в начале апреля, работу американского президента положительно оценили 49% респондентов. При этом 49% американцев негативно высказались о действиях лидера. Еще 2% воздержались от ответа.

Эксперты считают, что рост популярности Дональда Трампа связан с обеспокоенностью граждан ситуацией с коронавирусом. Большинство респондентов назвали меры, принятые властями для борьбы с инфекцией, эффективными, передает Life.