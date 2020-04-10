 

Рейтинг Трампа взлетел на фоне пандемии коронавируса

10.04.2020, 10:42, Разное

Число американцев, одобряющих деятельность президента Дональда Трампа, резко выросло. Рейтинг лидера поднялся до рекордной отметки с момента инаугурации, сообщает телеканал “360” со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно результатам опроса, проведенного в начале апреля, работу американского президента положительно оценили 49% респондентов. При этом 49% американцев негативно высказались о действиях лидера. Еще 2% воздержались от ответа.

Эксперты считают, что рост популярности Дональда Трампа связан с обеспокоенностью граждан ситуацией с коронавирусом. Большинство респондентов назвали меры, принятые властями для борьбы с инфекцией, эффективными, передает Life.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Здоровье укрепит марафон

10.03 / Редкий выход: Шон Пенн с возлюбленной Лейлой Джордж на благотворительном вечере в зоопарке

30.03 / Мнение: Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

10.04 / Мнение: Срок годности любви – 2-3 недели

20.02 / «Как в голливудском фильме»: Алсу вспомнила, как Ян Абрамов сделал ей предложение руки и сердца

02.04 / Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции

17.03 / Девять смертей «Последних героев»

19.02 / За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород

08.04 / Как менялись цены на телефоны OnePlus

30.03 / МИД после гневного поста Захаровой о массовом возвращении россиян с “запылившимися” паспортами объяснил, кого будут вывозить из-за границы первыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска