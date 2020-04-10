 

Малкин сдал тест на коронавирус

10.04.2020, 10:42, Разное

Российский хоккеист Евгений Малкин и его супруга Анна Кастерова сдали тест на коронавирус. Результаты оказались отрицательными. “Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство”, – цитирует жену нападающего клуба “Питтсбург Пингвинз” RT. 

Напомним, 12 марта Национальная хоккейная лига приостановила сезон 2019-2020 из-за стремительного распространения инфекции. Позднее появилась информация о том, что коронавирус выявили у нескольких игроков команд “Колорадо
Эвеланш” и “Оттава
Сенаторз”, сообщает “Вечерняя Москва”.



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