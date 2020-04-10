В Бурятии завели дело из-за фейка о числе заболевших коронавирусом

10.04.2020, 10:30, Новости дня

Следователи Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом в регионе, сообщила пресс-служба СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», – сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, фейк был распространен в интернете 8 апреля. В сообщении говорилось о количестве заболевших в Бурятии – якобы «в Бичурском районе около 300 заразившихся коронавирусом».

Отмечается, что недостоверная информация распространяется из-за границы.

«В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий получены предварительные сведения, что пользователь «Rinat Kovbasyuk», являющийся автором публикации, осуществил регистрацию своего аккаунта в социальной сети с территории иностранного приграничного государства», – добавляется в сообщении.

Следователи устанавливают личность и местонахождение подозреваемого.

По последним данным, в Бурятии подтвержден 61 случай инфицирования коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.