“Мы к этому готовы”: Иосиф Пригожин заявил о желании завести с Валерией ребёнка

10.04.2020, 10:30, Разное

Иосиф Пригожин раскрыл некоторые личные секреты, рассказав о желании пополнить семейство. По словам продюсера, они с Валерией готовы завести совместного ребёнка.

Известно, в 2019 году исполнительница призналась, что у неё мог бы родиться сын, но этому не суждено было случиться. Пара даже выбрала имя, решив назвать первенца Егором. Несмотря на неудачу, возлюбленные всё ещё надеются на положительный результат и готовы к этому. Что же касается суррогатного материнства, то 51-летняя певица пока не рассматривает этот вариант, поскольку хочет выносить малыша самостоятельно, о чём продюсер заявил в эфире шоу “Алена, блин!”, транслируемого в видеохостинге YouTube. При этом Иосиф Пригожин с Валерией имеют детей от других браков. Супруг исполнительницы принял её наследников, как родных, полюбив от всего сердца. Эти чувства только укрепляются, поскольку пара вместе уже почти 20 лет.

Тем не менее, известно, бизнесмен в настоящий момент не всегда может с собственными детьми найти общий язык. У него возникают с ними спорные вопросы, а недавно они и вовсе остались без крыши над головой. Объясняя, почему так произошло, Иосиф Пригожин переложил всю вину на их мать, которая сама лишила наследников причитающегося имущества, чтобы воспитывать в них самостоятельность.