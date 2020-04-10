В Москве от коронавируса вылечились 37 человек

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10.04.2020, 10:16, Новости дня

В Москве выздоровели еще 37 пациентов после прохождения лечения от коронавируса в больницах города, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что за сутки «еще 37 человек выздоровели после лечения от коронавируса», передает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 350 человек», – добавила вице-мэр.

Ранее стало известно, что в РФ выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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