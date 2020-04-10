Путин поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина гражданами

10.04.2020, 10:16, Новости дня

Президент Владимир Путин по итогам совещания с полпредами в федеральных округах поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина гражданами, вернувшимися из стран неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, информирует пресс-служба Кремля.

«МВД РФ совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», – передает ТАСС текст поручения Путина.

Кроме того, ведомства, согласно документу, должны будут обеспечить правопорядок и общественную безопасность в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и на прилегающих к ним территориях.

Первый доклад по этим вопросам главе государства необходимо представить до 15 апреля, а затем – в еженедельном режиме.

Кроме того, Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Правительству Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, главам муниципальных образований совместно с полномочными представителями президента Российской Федерации в федеральных округах обеспечить использование единого информационного ресурса Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в качестве единого информационного ресурса для осуществления межведомственного взаимодействия и обмена информацией в целях подготовки решений (мероприятий), направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и контроля за их реализацией», – говорится в перечне поручений.

Также Путин указал на необходимость обеспечить с использованием этого ресурса мониторинг и прогнозирование ситуации, связанной с распространением коронавируса, своевременное размещение информации о принимаемых губернаторами решениях в сфере борьбы с коронавирусом и о реализации этих решений. Согласно поручению президента, в этот единый информационный ресурс должны быть интегрированы информационные системы и базы данных федеральных органов государственной власти и органов государственной власти регионов для формирования отчетности, необходимой для мониторинга ситуации.

Полпредам главы государства предстоит обеспечить мониторинг информации, размещаемой на этом едином информационном ресурсе, о готовности систем здравоохранения регионов к оказанию медицинской помощи, исходя из различных сценариев распространения COVID-19 и развития санитарно- эпидемиологической обстановки в регионах, а также при необходимости контроль за полнотой и достоверностью этой информации. Полпреды должны будут также оказать содействие региональным властям в реализации противоэпидемических мероприятий.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщает, что в мире выявлено 1 млн 436 тыс. 198 случаев заражения (почти 76 тыс. – в Европе, около 455 – в Северной и Южной Америках, почти 116 тыс. – в Западно-Тихоокеанском регионе). Число летальных исходов достигло 85 тыс. 522, из них 61,5 тыс. приходится на Европу, 14,7 тыс. – на Северную и Южную Америки, 3,9 тыс. – на Западно-Тихоокеанский регион. По данным ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 395 тыс. 30 человек. Далее следуют Испания (146 тыс. 690), Италия (139 тыс. 422), Германия (108 тыс. 202) и Китай (83 тыс. 249).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.