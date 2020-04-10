В Украине от коронавируса скончалось 69 человек, общее количество инфицированных возросло до 2203
10.04.2020, 10:10, Новости дня
По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья.
Таким образом, за последние сутки количество зараженных увеличилось на 311 человек.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.
Среди погибших – 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких, проинформировали в Центре общественного здоровья.
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области:
Винницкая область – 119 случаев;
Волынская область – 41 случай;
Днепропетровская область – 52 случая;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 56 случаев;
Запорожская область – 54 случая;
Ивано-Франковская область – 254 случая;
Киев – 348 случаев;
Киевская область – 140 случаев;
Кировоградская область – 82 случая;
Львовская область – 82 случая;
Луганская область – три случая;
Одесская область – 46 случаев;
Полтавская область – 20 случаев;
Ровенская область – 85 случаев;
Сумская область – 63 случая;
Тернопольская область – 196 случаев;
Харьковская область – шесть случаев;
Херсонская область – 27 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черкасская область – 86 случаев;
Черновицкая область – 366 случаев;
Черниговская область – девять случаев.
Всего лабораторно методом полимеразной цепной реакции в Украине исследовали 23 522 пробы на новый коронавирус.
“В Украине исследуют образцы не только лиц, которым установлено подозрение, а и тех, кто контактировал с пациентом с подтвержденным COVID-19. Также есть повторное тестирование для людей, которые выздоровели. Это необходимо для снятия диагноза”, – сообщили в Центре общественного здоровья.
Підтверджено 2 203 випадки COVID-19 Усього в Україні досліджено 23 522 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 9. aprill 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 10 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,6 млн, из них более 355 тыс. вылечились, а 95 745 умерли.
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