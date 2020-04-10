В Украине от коронавируса скончалось 69 человек, общее количество инфицированных возросло до 2203

10.04.2020, 10:10, Новости дня

По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья.

Таким образом, за последние сутки количество зараженных увеличилось на 311 человек.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.

Среди погибших – 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких, проинформировали в Центре общественного здоровья.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области:

Винницкая область – 119 случаев;

Волынская область – 41 случай;

Днепропетровская область – 52 случая;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 56 случаев;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 254 случая;

Киев – 348 случаев;

Киевская область – 140 случаев;

Кировоградская область – 82 случая;

Львовская область – 82 случая;

Луганская область – три случая;

Одесская область – 46 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровенская область – 85 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 196 случаев;

Харьковская область – шесть случаев;

Херсонская область – 27 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 86 случаев;

Черновицкая область – 366 случаев;

Черниговская область – девять случаев.

Всего лабораторно методом полимеразной цепной реакции в Украине исследовали 23 522 пробы на новый коронавирус.

“В Украине исследуют образцы не только лиц, которым установлено подозрение, а и тех, кто контактировал с пациентом с подтвержденным COVID-19. Также есть повторное тестирование для людей, которые выздоровели. Это необходимо для снятия диагноза”, – сообщили в Центре общественного здоровья.

Підтверджено 2 203 випадки COVID-19 Усього в Україні досліджено 23 522 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом… Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 9. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 10 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,6 млн, из них более 355 тыс. вылечились, а 95 745 умерли.