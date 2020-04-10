ОПЕК+ договорилась о снижении нефтедобычи, но сделка под угрозой срыва из-за позиции Мексики

10.04.2020, 10:10, Новости дня

9 апреля члены Организации стран – экспортеров нефти и партнеры (ОПЕК+) договорились о снижении добычи нефти, сказано в заявлении группы.

Заседание прошло в формате видеоконференции. В нем принимали участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман и министр энергетики РФ Александр Новак.

На переговорах согласились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 года, на 8 млн баррелей в сутки – в июле – декабре, а с января 2011 года по май 2022 года – на 6 млн баррелей в сутки.

“Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, однако его продление будет рассмотрено в декабре 2021 года”, – сказано в заявлении.

Участники переговоров призвали всех крупных производителей нефти “поддержать усилия, направленные на стабилизацию рынка”.

Следующее заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции запланировано на 10 июня.

Bloomberg отметило, что переговоры 9 апреля продолжались более девяти часов. Финального соглашения странам не удалось достичь из-за позиции Мексики. Мексика отказалась ограничивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, не одобрив сделку. По данным агентства ТАСС, министр энергетики Мексики Росио Нале “с гневом” покинула переговоры, которые шли по видеотрансляции.

После переговоров она написала в Twitter, что ее страна готова сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la @OPECSecretariat ha propuesto una reducción de 100 mil barriles por día en los próximos 2 meses. De 1.781 mbd de producción que reportamos en marzo del 2020 disminuiremos a 1.681 mbd. @GobiernoMX

— Rocío Nahle (@rocionahle) April 10, 2020

“РИА Новости” выяснило, что все страны ОПЕК+, кроме Мексики, поддержали сокращение нефтедобычи, однако соглашение вступит в силу только при участии в нем Мехико. По данным источников агентства, делегация Саудовской Аравии на заседании “дала понять, что новой сделки без Мексики не будет”.

10 апреля, по информации Reuters, продолжится обсуждение сделки при участии министров энергетики стран ОПЕК+. Но Мексика не намерена участвовать в сегодняшней встрече и хочет сосредоточиться на переговорах G20, которые намечены на этот же день, отметило Bloomberg.

Если сделка таки вступит в силу, то Россия и Саудовская Аравия, являющиеся самыми крупными производителями нефти в группе ОПЕК+, намерены сократить суточную добычу до 8,5 млн баррелей, выяснило Bloomberg.

6 марта ОПЕК и союзники картеля (в том числе Россия) не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, с 1 апреля сделка прекратила действие. Это спровоцировало рекордное падение цены на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками. Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.

Переговоры застопорились из-за публичной перепалки между властями России и Саудовской Аравии о причинах расторжения предыдущего соглашения. Так, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. Глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал слова президента РФ “полностью лишенными правды”. По его словам, именно Россия инициировала разрыв соглашения ОПЕК+.