Антон Геращенко рассказал, когда закончится карантин

10.04.2020, 10:10, Новости дня

Карантин в Украине может закончиться в первой декаде мая. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Отвечая на вопрос журналистки о возможных сроках окончания карантина, Геращенко сказал: “Когда президент, правительство и народ Украины будут уверены в том, что нам удалось благодаря карантину остановить эпидемию коронавируса. Я думаю, это будет первая декада мая. Такие оценки связаны с прогнозами ведущих экспертов-вирусологов”.

Если сравнить ситуацию с коронавирусом в Украине и других странах, благодаря карантину украинским властям удалось сдержать развитие вируса, отметил замминистра.

Он добавил, что намерение ввести комендантский час в западных областях Украины исходит от мэров Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска, где самые высокие показатели распространения COVID-19. “Но пока такие решения не принимались”, – подчеркнул Геращенко.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.