 

В Роскачестве назвали советы безопасного общения на сайтах знакомств

10.04.2020, 10:09, Разное

В процессе общения на сайтах знакомств сотрудники Роскачества призвали соблюдать осторожность, потому как пользователи могут стать жертвами аферистов. В частности, на все просьбы отправить деньги стоит ответить отказом.
На сайте знакомств имеется риск попасть в руки мошенников, которые выманивают денежные средства. Сотрудники Роскачества просят людей, которые пользуются такими порталами, не оставлять приватные контактные данные и отказывать в просьбе отправить финансы тому или иному человеку. Специалисты рекомендуют придумывать надежные логин и пароль для аккаунтов в соцсетях и активировать двухфакторную аутентификацию во избежание взлома. К подозрительным ссылкам стоит относиться серьезно и не переходить по ним.

Представители сайта знакомств «Мамба» отметили, что пользователи мировой «паутины» в нынешний период времени менее расположены к общению с новыми людьми в связи с коронавирусом. По их словам, люди отказываются от виртуального флирта по причине намерения обсуждать новости пандемии в интернете и больше озабочены приобретением продуктов питания. Сам же тренд на уменьшение активности юзеров пройдет со спадом продвижения вируса, информирует «ПолитЭксперт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Джон Ледженд, Крис Мартин и Чарли Пут дали бесплатные концерты в Instagram

03.03 / В Турции пригрозили России войной и «ужасной местью»

03.02 / Европа – новый фронт в торговой войне Трампа

31.03 / Российский ученый раскрыл особенность вызываемой коронавирусом пневмонии

08.03 / Так же, как все: Кейт Миддлтон на шопинге в центре Лондона

06.03 / Провайдер Virgin Media сообщил об утечке данных 900 тысяч пользователей

11.02 / Скандалы: Владимир Чернухин получит свое от Дерипаски

25.03 / Андрей Разин рассказал о нефтяном бизнесе Аллы Пугачёвой

24.03 / Мнение: О всего одном твите про доллар, который нужно запомнить

07.04 / Личное: Лучше одного ударить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска