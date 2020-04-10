В Роскачестве назвали советы безопасного общения на сайтах знакомств

10.04.2020, 10:09, Разное

В процессе общения на сайтах знакомств сотрудники Роскачества призвали соблюдать осторожность, потому как пользователи могут стать жертвами аферистов. В частности, на все просьбы отправить деньги стоит ответить отказом.

На сайте знакомств имеется риск попасть в руки мошенников, которые выманивают денежные средства. Сотрудники Роскачества просят людей, которые пользуются такими порталами, не оставлять приватные контактные данные и отказывать в просьбе отправить финансы тому или иному человеку. Специалисты рекомендуют придумывать надежные логин и пароль для аккаунтов в соцсетях и активировать двухфакторную аутентификацию во избежание взлома. К подозрительным ссылкам стоит относиться серьезно и не переходить по ним.

Представители сайта знакомств «Мамба» отметили, что пользователи мировой «паутины» в нынешний период времени менее расположены к общению с новыми людьми в связи с коронавирусом. По их словам, люди отказываются от виртуального флирта по причине намерения обсуждать новости пандемии в интернете и больше озабочены приобретением продуктов питания. Сам же тренд на уменьшение активности юзеров пройдет со спадом продвижения вируса, информирует «ПолитЭксперт».