 

В РФ завели уголовное дело о сносе памятника маршалу Коневу в Праге

10.04.2020, 10:08, Новости дня

Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в связи с демонтажом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СКР говорится, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

«Подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», – подчеркнули в Следственном комитете.

Напомним, 3 апреля при помощи крана и канатов в Праге снесли памятник Ивану Коневу. Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный памятник. Прага отказалась пойти навстречу российской стороне. 

Во вторник президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом.

В Праге заявили, что перемещение памятника маршалу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией, а недавно принятые в РФ законы по этому поводу еще изучат юристы.



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