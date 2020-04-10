 

Штабы РФ и САР обвинили США в корыстном использовании коронавируса

10.04.2020, 10:08, Новости дня

США пользуются общемировой ситуацией с коронавирусом с целью дискредитации правительства Сирии, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

В заявлении «О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места» сказано, что США раскручивают кампанию, якобы правительство САР неспособно эффективно противостоять распространению инфекции, передает РИА «Новости».

«США продолжают цинично использовать общемировую проблему для дискредитации руководства Сирии, раскручивая информационно-пропагандистскую кампанию о его неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в стране и ответственности за обострение эпидемиологической обстановки, в том числе в лагерях беженцев «Рукбан» и «Эль-Холь», – говорится в заявлении.

Также штабы РФ и САР указывают в заявлении, что правительство Сирии передает ВОЗ полную информацию о коронавирусе и мерах борьбы с ним. 

Отмечается, что представители ВОЗ признали принимаемые в Сирии антикоронавирусные меры эффективными.

Всего на территории Сирии, подконтрольной властям страны, выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом, отмечают штабы. 

Также в заявлении сообщается, что в САР открываются дополнительные медицинские изоляторы и отделения реанимации, оборудованные аппаратами ИВЛ. Выделены дополнительные средства на поддержку медперсонала и занятых в мероприятиях по оказанию помощи пострадавшим от коронавируса.

Кроме того, постоянно проводится дезинфекция госучреждений, общественных мест и улиц. До 16 апреля продлен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, а также карантинные «каникулы» для всех министерств, ведомств и учреждений.

Ранее Сирия попросила у РФ помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее РФ уже оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии и США.



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