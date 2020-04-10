Руководство “Торпедо” сокращает зарплаты футболистам на 25 процентов

10.04.2020, 10:06, Новости дня

В московском футбольном клубе "Торпедо" объявили об урезании зарплат футболистов, тренерского штаба и персонала. Инициатором таких мер стало руководство "черно-белых". Зарплаты сотрудников клуба понизятся в среднем на 25 процентов.

"Мы подошли к к процедуре сокращения зарплат индивидуально, и учитывали сумму заработной платы каждого сотрудника, — приводит слова президента "Торпедо" Елены Еленцевой официальный сайт клуба. — Если обобщить, то мы понизили выплаты в среднем на 25 процентов. Речь идет об апрельской зарплате. Далее будем следить за развитием ситуации".

Напомним, что ранее к аналогичным мерам прибегли футбольные клубы премьер-лиги "Спартак", "Зенит", "Динамо", "Крылья Советов", ЦСКА. Из клубов ФНЛ, где и выступает торпедовцы, на подобный шаг пошли и в волгоградском "Роторе".