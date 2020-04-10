Рубль умеренно вырос к доллару на старте торгов

10.04.2020, 10:06, Новости дня

Доллар немного снизился, евро вырос на старте торгов на Московской бирже. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,11-74,42 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 74,26 рубля — это на 4,19 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 81,28 рубля, повысившись на 8,79 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,49 копейки до 77,42 рубля.

Нефть подешевела в четверг из-за сомнений в том, что соглашение ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи будет достаточным, чтобы компенсировать обвал мирового спроса в условиях пандемии коронавируса.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent снизилась на 4% и составила $31,48 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае упала на 9,3% до $22,76 за баррель.

В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты по случаю пасхальных праздников.