В России возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника Коневу в Праге

10.04.2020, 10:06, Новости дня

Уголовное дело после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге возбудил Следственный комитет России. Дело открыто по части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ ("Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично"), пояснила официальный представитель российского следственного ведомства Светлана Петренко.

Памятник маршалу Коневу на площади Интербригады был снят с пьедестала 3 апреля. На его месте муниципальные власти собираются установить памятник власовцам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что снос памятника маршалу Коневу не останется безответным. Послу Чехии в Москве была вручена нота протеста. Сам снос может стать долговременным отрицательным фактором, влияющем на отношения с Прагой.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге. Он выразил готовность вывезти монумент маршалу Советского Союза в Россию. Минобороны Чехии готовит ответ. Но в чешском оборонном ведомстве подчеркнули, что памятник собственностью минобороны не является, а принадлежит муниципалитету шестого района Праги.

Чешские муниципальные власти намерены организовать "Музей XX века", экспонатом которого и должен стать памятник Коневу.