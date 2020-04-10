Россиянам объяснили правила использования перчаток против вирусов

10.04.2020, 9:53, Новости дня

Просто надеть перчатки для защиты от вирусов недостаточно, хотя эта мера – совсем не лишняя, отметил член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.

Бровко в интервью радио Sputnik заявил, что перчатки защитят руки, однако нельзя забывать, что не стоит трогать руками глаза, уши или нос – это открывает дорогу вирусу.

«Рекомендаций по выбору тех или иных перчаток ВОЗ не дает. Но трикотажные перчатки будут менее эффективны. Медицинские или одноразовые перчатки надо сразу выбрасывать. Перчатки, которые мы носим постоянно, например, кожаные, нужно дезинфицировать. Кроме того, после снятия перчаток нужно обязательно помыть руки», – рассказал Бровко.

Бровко отметил, что руками в перчатках нельзя трогать телефон. «Вы выбросите перчатки, но на телефоне останутся бактерии, а потом вы решите почесать нос или глаза», – объяснил он.

Для звонка следует пользоваться гарнитурой или наушниками, а после любого похода на улицу телефон нужно протереть спиртовыми салфетками.

Если под рукой нет перчаток, на улице можно использовать одноразовые салфетки, отметил эксперт.

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