В Минздраве назвали условие для спада заболеваемости COVID-19

10.04.2020, 9:53, Новости дня

«Если в течение 14 дней более 70% населения выполняли условия самоизоляции, то через 2 недели возможен спад заболеваемости», – сообщила газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова. Так она прокомментировала данные ВЦИОМ о том, что 76% россиян ограничили свои контакты.

«Если в течение 14 дней основная масса (более 70%) населения выполняла условия самоизоляции, то можно ожидать существенный спад заболевания еще через 14-18 дней», – сказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Он пояснила, что один человек заражает от 2 до 5 человек. Если предположить, что массовые выходы «на шашлыки» были 26-29 марта, то первый инфицированный мог начать выделять вирус в среднем через 7 дней – 14 дней (6-9 апреля) и заразить следующих 5 человек. Они – в следующие 7-14 дней (20-24 апреля) еще 5 человек. «Самоизоляция снизит риск заражения и будут заражены 1-2 человека, при условии, что более 70% населения выполняли условия самоизоляции», – отметила врач.

Наша задача, подчеркнула Малинникова, не допустить тяжелых и летальных исходов от инфекции. Для этого необходимо, чтобы люди из группы риска не имели тесного контакта с людьми, способными перенести инфекцию на ногах либо не болеть вообще.

«Задача карантина – разобщение. Это на сегодня лучшее средство профилактики. Если мы не будем распространять инфекцию в популяции, заболеваемость пойдет не по критической линии, а плавно охватит определенный контингент населения, плавно иммунизирует население», – отметила эксперт.

Она напомнила, что передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями. Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии. Контактный путь передачи осуществляется во время рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, контаминированные вирусом.

«Важно понимать, что если прервать циркуляцию вируса в популяции, где он ищет себе место среди других вирусов, вызывающих ОРВИ, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность, заразность его упадет. Заболеваемость пойдет на спад. Можно будет выйти из самоизоляции быстрее, с меньшими потерями и вернуться к обычной жизни», – резюмировала Малинникова.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о способах защиты от коронавируса и самоизоляции россиян. Согласно представленных данным, 76% ограничили контакты, сидят дома или уехали в отдаленное место.

7 апреля глава российского государства Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу еще не пройден.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.