 

После смены имиджа Глюкоза стала похожа на Анджелину Джоли

10.04.2020, 9:53, Разное

Российская популярная исполнительница Глюкоза опубликовала новый снимок со своим участием, продемонстрировав смену имиджа. Рассматривая ее внешность, фанаты сравнили звезду с Анджелиной Джоли.
Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, давно считается одной из самых привлекательных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Она занимается в тренажерном зале и старается поддерживать хорошую физическую форму. На своей странице в соцсети Instagram российская певица часто публикует откровенные изображения, которые не остаются незамеченными со стороны поклонников. Особенно среди них пользуются популярностью снимки в бикини, что не удивительно, принимая во внимание внешность Натальи Чистяковой-Ионовой.

Недавно она снова удивила многих фанатов, на этот раз переменой имиджа. С нюдовым макияжем и прической Глюкоза стала напоминать известную голливудскую актрису Анджелину Джоли. Фолловеры пришли в восторг от увиденного. «Просто одно лицо с Анджелиной», – написал один из комментаторов.



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