В США сообщили о трёх смертях детей от коронавируса

10.04.2020, 9:50, Новости дня

В отчёте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) указано, что среди лабораторно подтвержденных 149 082 случаев заболевания COVID-19 на долю детей и подростков младше 18 лет пришлось всего 1,7% или 2 572 человека. Трое из них погибли после госпитализации, причиной смерти предварительно названы последствия COVID-19.

CDC подчёркивает, что располагает подробными данными лишь по немногим пациентам. Так описания симптомов есть только для 10% от всего числа инфицированных, сведения о сопутствующих и хронических заболевания для 13%, а о госпитализации для 33%. Тем не менее, даже на основе столь неполной информации картина протекания COVID-19 у детей и подростков в США несколько отличается от сведений, предоставленных китайскими учеными.

У 73% детей и подростков наблюдались основные симптомы заражения коронавирусом: высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание. Это на 20% меньше чем среди пациентов в возрасте от 18 до 64 лет за тот же период времени. Госпитализация потребовалась почти 6% детей и подростков. При этом максимальное число случаев пришлось на младенцев до одного года, и на возрастные группы 10-14 и 15-17 лет. Среди взрослых людей до 64 лет обычно госпитализируют около 10%.

Новые данные подкрепляют выводы китайских специалистов, что основные симптомы COVID-19 проявляются у детей значительно реже, чем у взрослых. Кроме того юное поколение действительно гораздо легче переносит заболевание, однако случаи госпитализации и даже перевода в палату интенсивной терапии случаются и в этой возрастной группе.

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