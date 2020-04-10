 

Путин поручил увеличить выпуск медизделий и лекарств против COVID-19

10.04.2020, 9:48, Новости дня

Президент Владимир Путин по итогам совещания глав государства с полпредами в федеральных округах поручил Минпромторгу принять меры по увеличению производства, закупок, поставок и запасов в РФ аппаратов ИВЛ, медицинских изделий и лекарств для борьбы с коронавирусом, информирует пресс-служба Кремля.

«Минпромторгу РФ принять необходимые меры по увеличению производства, закупок, поставок, а также резервов с учетом различных сценариев распространения новой коронавирусной инфекции дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств для индивидуальной защиты в объемах, обеспечивающих покрытие потребностей медицинских организаций и населения, а также необходимого объема аппаратов искусственной вентиляции легких и их комплектующих, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации», – передает ТАСС текст поручения Путина.

Также ведомству поручено принять меры по увеличению производств и закупок лекарств, необходимых для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также препаратов перечня стратегически значимых лекарственных препаратов и перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов.

Доклад по этим вопросам руководитель ведомства Денис Мантуров должен представлять президенту в ежедневном режиме.

Напомним, 2 апреля пресс-служба Минпромторга со ссылкой на его главу Денис Мантурова сообщила, что система здравоохранения РФ обеспечена по основной номенклатуре, по отдельным позициям даже имеется профицит.



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