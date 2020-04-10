Джеймстаунский фонд заверяет, что внесение в список «нежелательных» не отразится на работе
10.04.2020, 9:45, Новости дня
Американская научно-исследовательская организация Джеймстаунский фонд заявляет, что внесение ее в список «нежелательных» в России организаций не повлияет на ее дальнейшую работу.
Россия в среду признала вашингтонский фонд «нежелательной организацией», что может стать первым шагом к запрещению ее деятельности в стране.
В Генеральной прокуратуре заявляют, что публикации Джеймстаунского фонда нацелены на разжигание сепаратизма в некоторых российских регионах, в особенности на Северном Кавказе.
Глава фонда Глен Ховард в своем заявлении отметил, что у организации нет ни офиса, ни сотрудников в России.
«Следовательно, признание «нежелательной» организацией изначально бессмысленно и никак не отразится на нашей работе и на дальнейшем освещении ситуации в регионе, – подчеркнул он.
Более того, по словам Ховарда, данная мера может дать обратный эффект и привлечь внимание к фонду, расширив его аудиторию.
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