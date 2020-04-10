Совбез ООН провел первое заседание по коронавирусу

10.04.2020, 9:45, Новости дня

Совет Безопасности ООН провел первое заседание, посвященное ситуации с коронавирусом. Члены Совбеза пока не могут договориться, следует ли органу, отвечающему за международный мир и безопасность, предпринять какие-то меры в связи с пандемией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе онлайн-заседания рассказал членам Совбеза о заболевании, которым заразились уже около 1,5 миллиона человек в мире в 200 странах и территориях мира. Около 90 000 человек умерли.

«Пандемия также представляет серьезную угрозу поддержанию международного мира и безопасности и может привести к усилению социальной напряженности и насилия, что существенно пошатнуло бы нашу способность бороться с болезнью», – отметил Гутерриш.

«Участие Совета Безопасности сыграет важную роль в минимизации последствий пандемии COVID-19 в сфере мира и безопасности. Проявление единства и решимости со стороны Совбеза много значило бы в это беспокойное время», – добавил он.

Многие дипломаты возлагают вину за бездействие Совбеза на США и Китай.

Пекин настаивает, что ситуация с пандемией не входит в мандат Совбеза, а Вашингтон требует, чтобы любые решения затрагивали и происхождение вируса, что вызывает недовольство у Китая. Новый коронавирус был впервые выявлен в китайском городе Ухань в прошлом году.

Постпред Китая в ООН Чжан Цзюн в четверг заявил, что Совбез должен отвергнуть любые проявления стигматизации и политизации. Президент США Дональд Трамп, называющий коронавирус «китайским вирусом», в прошлом месяце заявил, что Пекину следовало быстрее предупредить остальной мир.

«Чтобы преодолеть этот глобальный вызов, нужны солидарность, сотрудничество, взаимная поддержка и помощь, а перекладывание вины ни к чему не приведет», – заявил Чжан Цзюн.

«Сейчас за каждым из нас в Совете следят глаза всего мира, и мы должны действовать, чтобы спасти жизни», – отметила постпред США Келли Крафт.

«Самый эффективный способ сдерживания пандемии – тщательный, основанный на научных принципах сбор данных и анализ происхождения, характеристик и особенностей распространения вируса», – отметила она.

Заседание состоялось в четверг по инициативе девяти непостоянных членов. После заседания было опубликовано согласованное участниками короткое заявление в поддержку усилий Гутерриша по борьбе с «потенциальными последствиями пандемии COVID-19 в странах, где идут конфликты».

Совет мог бы принять резолюцию в поддержку призыва Гутерриша прекратить боевые действия по всему миру, а также выступить за расширение доступа к гуманитарной помощи и призвать придерживаться скоординированного международного подхода в борьбе с пандемией.