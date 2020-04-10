Страны ОПЕК и Россия планируют сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

10.04.2020, 9:42, Новости дня

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае – июне на 10 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, говорится в итоговом коммюнике. Как следует из документа, Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки, сообщает РИА Новости.

В четверг ОПЕК+ по итогам десятичасовых переговоров приняла декларацию о сотрудничестве с оговоркой, что Мексика, которая не согласилась с выдвинутыми условиями, должна взять на себя обязательства по оговоренным квотам.

В оставшуюся часть года суммарное сокращение добычи составит 8 млн баррелей, то есть 18% от уровня октября 2018 года. С января 2021-го по апрель 2022 года ОПЕК+ обязуется снизить добычу на 6 млн баррелей, что составляет 14% от уровня октября 2018 года.

Обсуждение вопроса продолжится в пятницу на базе формата G20.

В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова к договоренностям о сокращении нефтедобычи, если то же самое сделают и другие нефтедобывающие страны в рамках сделки ОПЕК+, а также США. Это произошло после того, как цена российской нефти Urals на неделе упала до 10,5 доллара за баррель. При такой стоимости нефти Москва практически не получает доходов в бюджет, а нефтяные компании работают себе в убыток. До падения цен на нефть Россия отказывалась говорить о сокращении нефтедобычи и именно по этой причине разорвала сделку нефтедобытчиков ОПЕК+ и спровоцировала ценовую войну на нефтяном рынке.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о готовности страны сократить нефтедобычу, заявил, что не думает, что это возможно. “Мы уже сократили и крайне ориентированы на рынок”, – сказал американский лидер. Ранее Трамп выражал заинтересованность в том, чтобы Россия и Саудовская Аравия, которые обвиняют друг друга в развале предыдущей сделки, пришли к компромиссу по объемам добычи. В противном случае Вашингтон, по словам Трампа, может ввести “значительные пошлины” на импорт углеводородов. В США, которые считаются крупным производителем сланцевой нефти, компании отрасли представлены в основном частным бизнесом, и многие из них полагают, что принудительное сокращение нарушает американское антимонопольное законодательство.