Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве еще не наступил

10.04.2020, 9:42, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил – город находится у его “подножия”.

“Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине”, – сказал Собянин.

Мэр считает, что столице предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться. По словам Собянина, речь идет о максимальном тестировании, максимальной подготовке медицинской системы, максимальном контроле за соблюдением режима самоизоляции и карантина, а также минимальном передвижении по городу, насколько это возможно, чтобы соблюсти баланс экономики и санитарных мер.

По данным на 9 апреля, в России зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе (больше всего заболевших — в Москве). За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

За последние сутки в Москве умерли еще 12 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших в городе достигло 50 человек.

Умершие были в возрасте до 45 лет. 39-летний и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем, у них наблюдалась острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась в медицинские учреждения, уточнили в штабе.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 1 мая. Мэр Собянин принял такое решение через несколько часов после того, как Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что в связи с распространением коронавируса в России апрель будет нерабочим. Накануне Сергей Собянин принял решение закрыть для посещения кладбища – они будут открыты только для тех, кто оформляет услуги по погребению и участвует в похоронах умершего.

Как считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, количество заболевших коронавирусной инфекцией в России пойдет на убыль через 10–14 дней. По прогнозам исследовательского университета Джонса Хопкинса, пик эпидемии в России случится в начале мая, а снятие карантина – в июне-июле.