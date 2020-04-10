Попытка США «приватизировать» космос грозит новыми конфликтами

10.04.2020, 9:37, Новости дня

Учёные осудили указ Дональда Трампа, который позволяет американцам добывать полезные ресурсы на Луне и других небесных телах. По их мнению, планеты могут стать ещё одной «ареной конфликта» между старыми противниками по холодной войне — Россией, США и Китаем, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

Эксперты раскритиковали США за попытку «приватизировать» космос. Причиной стал подписанный Дональдом Трампом указ, который позволяет американцам вести коммерческую разработку ресурсов на небесных телах, в том числе на Луне, пишет The Daily Telegraph.

Согласно этому документу, граждане Америки должны иметь право заниматься такой деятельностью. «Космическое пространство является юридически и физически уникальной областью человеческой деятельности, и Соединённые Штаты не рассматривают его как глобальное достояние», — отмечается в указе.

Специалисты полагают, что США пытаются прояснить правовую ситуацию для своей будущей миссии. Американцы планируют создать лунную базу и надеются использовать некоторые ресурсы естественного спутника для её поддержки, что без президентского указа может создать юридические коллизии.

Тем не менее, по мнению Москвы, решение Вашингтона противоречит представлению, что космос принадлежит всему человечеству. «Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», — заявили в «Роскосмосе».

«В научном сообществе существует общая точка зрения, что космос должен приносить пользу всем», — заявил изданию заведующий кафедрой космических технологий в Университете Стратклайда Малколм Макдональд. По его словам, планеты рискуют стать ещё одной «ареной конфликта» между старыми противниками по холодной войне, которым до сих пор удавалось сохранить сотрудничество в космосе, несмотря на ухудшение отношений.

«Жаль, что США поступили так вместо того, чтобы продемонстрировать лидерство и объединить международное сообщество. Неважно, насколько это трудно, сам факт попытки был бы неплохим», — добавил Макдональд.

Договор о космосе 1967 года, который подписали все космические державы, гласит, что ни одна страна не может присвоить себе какое-либо небесное тело, будь то его оккупация или эксплуатация. Иными словами, у них нет законного права претендовать на владение астероидом или частью Луны.

Из-за того что добыча полезных ископаемых на Луне или астероидах долго считалась делом отдалённого будущего, этот вопрос не выходил за рамки академической дискуссии. Но теперь, когда подобная перспектива кажется более реалистичной, государства начинают разрабатывать индивидуальную политику.

«В космосе, как и в любой другой области, мы установили международные нормы поведения», — заявил изданию Соней Сарак, эксперт по космической безопасности и обороне в Немецком обществе аэронавтики и космонавтики.

«Общее достояние человечества» — вероятно, самая важная норма в космосе. Но этот принцип всё чаще оспаривается из-за растущих технологических инноваций и обостряющейся геополитической напряжённости между США, Россией и Китаем», — подчеркнул он. По его мнению, указ Трампа — это лишь часть более широкой политической картины.