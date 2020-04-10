В ЕС согласовали выделение €500 млрд в качестве помощи в борьбе с коронавирусом
10.04.2020, 9:37, Новости дня
В рамках борьбы с коронавирусным кризисом, страны ЕС согласовали пакет помощи в размере €500 млрд, пишет Das Erste. Помощь предназначена для занятых, предприятий, а также стран, наиболее пострадавших от пандемии. По словам главы Еврогруппы Марио Сентено, объёмы помощи являются беспрецедентными по своим масштабам.
Reuters
После долгих и трудных переговоров, коронавирусному кризису был дан общий европейский ответ, пишет Das Erste. Страны ЕС согласовали пакет помощи в размере €500 миллиардов для работников, предприятий и испытывающих проблемы государств.
Министр финансов ФРГ Олаф Шольц высказал своё удовлетворение решением: «сегодня большой день для европейской солидарности и силы». Глава Еврогруппы Марио Сентено отметил, что принятые меры являются беспрецедентными по своим масштабам.
По словам Сентено, пакет помощи предоставит «подушку безопасности» для занятых, мелких и средних предприятий, а также государств, имеющих большие долги и сильно затронутых пандемией коронавируса.
Das Erste отмечает, что в рамках новых договорённостей, в дополнение к созданному в 2012 году Европейскому механизму стабильности (ESM) будут основаны новые «фонды восстановления». Пока не установлено, как именно эти фонды будут наполнятся: ряд стран выступает за выпуск специальных еврооблигаций, однако это предложение не устраивает Германию и несколько других государств.
Что касается Ангелы Меркель, то она, в свою очередь, вновь отвергла идею с выпуском специальных облигаций, однако полностью поддержала принятие пакета помощи, пишет издание. Кроме того, Меркель сказала о том, что после кризиса необходимо будет создать специальную программу по экономике и занятости.
Европейские политики позитивно отреагировали на принятие мер помощи, отмечает Das Erste. Депутат Европарламента от партии «Зелёных» Свен Гигольд отметил, что достижение компромисса было очень важно для репутации Европы.
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