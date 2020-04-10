 

Минобороны сообщило о разведактивности НАТО у границ России

10.04.2020, 9:30, Новости дня

Разведывательную деятельность вдоль границ РФ за неделю вели 22 самолета-разведчика.

У российских границ за минувшую неделю вели разведку в том числе пять беспилотников.

Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету российских Вооруженных сил «Красная звезда».

В материале говорится, что за минувшую неделю истребители дежурных сил ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.



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