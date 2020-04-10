Определены опасные последствия заражения коронавирусом

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10.04.2020, 9:30, Новости дня

Новый коронавирус, как и другие подобные вирусы, сильно ослабляет защиту человеческого организма, что может вызывать другие патологии, сообщил академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Ершов заявил, что вирус подавляет иммунную систему человека, поэтому на болезнь может наслаиваться дополнительная патология, передает «Вечерняя Москва».

По его словам, как и при обычном гриппе, организм вирус-положительного слабнет, и на этом фоне возникают вторичные иммунодефициты.

В группе риска в такой ситуации, как правило, оказываются пожилые люди, молодежь и дети благодаря эффективности своего иммунитета подвержены осложнениям значительно меньше.

При этом в качестве осложнений у пожилых людей могут быть инсульты и инфаркты.

«Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе, – бронхиты, менингиты и прочее», – отметил профессор.

Вирусолог добавил, что основной причиной смертности становится не сам COVID-19, а вторичные осложнения.

Ранее китайские ученые объяснили затемнение в легких у пораженных коронавирусом в легкой форме.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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