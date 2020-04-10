 

Инсайдер: Huawei Mate 40 получит широкоугольную камеру без искажений

10.04.2020, 9:30, Разное

Официальная презентация нового смартфона Huawei Mate 40 должна состояться в середине осени нынешнего года. Инсайдер Минг Чи-Куо предположил, что аппарат выйдет на рынок с широкоугольной камерой без искажений.
В настоящее время многочисленные поклонники технологической продукции китайской компании Huawei ожидают выхода девайса Mate 40. Известный эксперт Минг Чи-Куо попытался сделать прогноз по этому смартфону. Он отметил, что в гаджете появится однокристальный процессор HiSilicon Kirin 1020, новые камеры и объективы FreeForm. Проходящая под кодовым наименованием Baltimore платформа окажется преемницей 990-й модели. При этом по сравнению с ней новинка получит улучшение производительно сети на 50%. Этого удастся добиться благодаря переходу от ядер Cortex-A76 к A78.

Также важной и интересной особенностью смартфона станет камера с функцией уменьшения искажения картинки в широкоугольных объективах. Во многих нынешних девайсах на изображениях нередко присутствует так называемый эффект «рыбий глаз» при применении подобного вида камер, встречается и незначительное размытие по краям фотографии. Разработчики механизма FreeForm используют специальные объективы для оптимизации прямоугольного поля снимка. Благодаря этой работе владельцы Huawei Mate 40 смогут получить более реалистичные и четкие кадры без каких-либо искажений на широкоугольную камеру.

Китайская компания Huawei ранее в лице гендиректора Consumer BG Юя Чэндуна заявила о потере 60-70 миллионов американских долларов после выхода на рынок Mate X. Ценник гаджета составляет 2400 американских долларов, но фирма немало инвестирует в его производство, именно по этой причине она претерпела такие убытки.



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