Появилось видео испытания «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты

10.04.2020, 9:30, Новости дня

В Сети появилось видео попадания новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун» в морскую цель.

Испытания, видео которых опубликовано на YouTube, проводились 1 апреля. Ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 километров.

В подписи к видео сообщается, что испытательные стрельбы прошли на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины «Алибей» в Одесской области.

В июле прошлого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. В Госдуме заявили, что эта конструкция «неуязвима для внешнего воздействия». Сенатор Алексей Пушков заявил, что заявления Турчинова похожи на то, как «мертвые пытаются хватать живых».