 

В Псковской области двое безработных извращенно надругались над незнакомкой

10.04.2020, 9:30, Разное

Правоохранители отправят под суд двух безработных жителей Псковской области. Их подозревают в ограблении и извращенном надругательстве над незнакомкой.
Преступление случилось в октябре 2019 года. 35-летние мужчины напали на незнакомую им женщину и принудили к интиму в извращенной форме. Затем подозреваемые ограбили жертву, отобрав ювелирные изделия стоимостью порядка 17 000 рублей, и поспешили скрыться.

Женщина написала заявление в полицию, после чего правоохранители оперативно вычислили и задержали злоумышленников. Подозреваемые в изнасиловании оказались два безработных местных жителя. Против них возбуждено уголовное производство, и вскоре они предстанут перед судом.



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