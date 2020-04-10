 

Ушел из жизни заслуженный артист России Сергей Комаров

10.04.2020, 9:25, Разное

Актер Центрального академического Театра Российской армии Сергей Комаров скончался 9 апреля после продолжительной болезни. Трагическую новость сообщила пресс-служба учреждения. Дата и место прощания станут известны позднее.

Как передает РИА ФАН, Сергей Комаров служил в театре с 1972 года. Заслуженный артист играл в постановках “Экзамены никогда не кончаются”, “Мы – русский народ”, “Мандат” и других. Также он выезжал в горячие точки – в Афганистан и Чечню.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Медики рекомендуют по утрам съедать 10-30 граммов сала

23.03 / Школьникам Подмосковья поставят “отлично” по ряду предметов из-за коронавируса

06.04 / Под Петербургом мужчина угнал и разбил автомобиль таксиста

26.02 / Наука: В Канаде снова нашли древнейшие следы жизни

03.02 / Мнение: 87% населения России против Навального!

23.02 / Специалисты назвали продукты, ошибочно включенные в список полезных

17.03 / Николь Кидман поддержала Кита Урбана на его концерте в гараже для онлайн-зрителей

04.03 / Мнение: О разнице между сыном Байдена и дочерью Шойгу

08.03 / Животные из московских приютов все чаще находят новых хозяев

04.03 / Медики: Громкий мамин смех и поглаживание живота тревожат будущего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска