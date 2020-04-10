Осужденный за домогательства Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

10.04.2020, 9:25, Разное

Американский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные домогательства и изнасилования, вылечился от коронавируса. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на официального представителя знаменитости Джуду Энгелмайера.

О болезни голливудского кинопродюсера стало известно 23 марта. Вайнштейна поместили на время в медицинский изолятор исправительного учреждения Венде. Как передает Fox News, у него не было симптомов.

Напомним, что скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в 2017 году. Сразу несколько голливудских актрис обвинили его в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает VSE42.ru.