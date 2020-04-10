 

Собянин заявил о десятках высланных из Москвы китайских туристов

10.04.2020, 9:12, Новости дня

Десятки китайских туристов были высланы из Москвы за несоблюдение режима самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах», – сказал Собянин в интервью РИА «Новости».

По его словам, было принято решение проверять китайских граждан в общественном транспорте, что вызвало «негативный резонанс». 

Мэр столицы отметил, что после вспышки коронавируса в Ухане было понятно, что вирус может попасть в Москву при таком объеме авиаперевозок с Китаем. 

«Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных. Ситуация там была запредельная. Конечно, было понятно, что при том объеме наших авиационных сообщений, пассажирских сообщений с Китаем бесследно это для нас не пройдет», – сказал Собянин.

Он добавил, что пришлось срочно принимать жесткие меры, чтобы предотвратить распространение вируса в Москве и в целом по России.

«Система была не готова к тому, чтобы отслеживать их (туристов из Китая) до последнего человека, где они находятся, где проживают», – отметил мэр.

Также Собянин уточнил, что случаев заражения коронавирусом со стороны граждан КНР в Москве почти не было. 

Напомним, с 20 февраля РФ прекратила пропуск через госграницу граждан КНР, въезжающих в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности.

Ранее Собянин заявил, что пик эпидемии коронавируса в Москве еще не наступил. По словам мэра, «мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине».

9 апреля сообщалось, что в РФ свыше 10 тыс. людей сдали тест на коронавирус и получили положительный результат.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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