 

В «Руспродсоюзе» рассказали, какие продукты могут подорожать через две недели

10.04.2020, 9:09, Разное

Эксперты «Руспродсоюза» дали прогнозы относительно возможного подорожания в РФ некоторых продуктов в течение двух недель. По их мнению, повышение цен коснется в первую очередь товаров, которые относятся к наиболее простому сегменту.
По прогнозам аналитиков, подскочит стоимость мяса птицы и яиц, поскольку данные продукты считаются одними из наиболее бюджетных источников белка и протеина. Подорожание будет наблюдаться на фоне повышенного спроса.

Не исключают эксперты и повышения цен на такие напитки, как какао, чай, кофе, так как их стоимость обусловлена курсом валют. Если рублю по отношению к доллару упадет, вырастут ценники. В период эпидемии коронавируса население РФ поспешило запастись консервами. Спрос на данный товар превысил все нормы, поэтому из-за падения спроса они могут подорожать.

На фоне повышения стоимости муки подскочат цены на макароны и другие изделия. В первую очередь это касается зарубежных производителей, продукция отечественных останется без значительных изменений. К тому же, ограничение импорта усилит конкуренцию между российскими промышленниками, поэтому некоторые товары могут подешеветь.



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