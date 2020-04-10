 

Ученые раскритиковали Трампа за попытку «приватизировать» Луну

10.04.2020, 9:08, Новости дня

Попытка американского президента Дональда Трампа «приватизировать» Луну может породить еще одну «арену конфликта» между старыми противниками по холодной войне – Россией, США и Китаем, пишет The Daily Telegraph.

Указ Трампа о праве американцев добывать полезные ресурсы на Луне и других небесных телах раскритиковало научное сообщество. Так, заведующий кафедрой космических технологий в Университете Стратклайда Малколм Макдональд заявил, что, по мнению ученых, космос должен приносить пользу всем. В комментарии The Daily Telegraph он предупредил, что планеты рискуют стать еще одной «ареной конфликта» между старыми противниками по холодной войне, которым до сих пор удавалось сохранить сотрудничество в космосе, несмотря на ухудшение отношений.

«Жаль, что США поступили так вместо того, чтобы продемонстрировать лидерство и объединить международное сообщество. Неважно, насколько это трудно, сам факт попытки был бы неплохим», – приводит слова Макдональда ИноТВ.

В свою очередь эксперт по космической безопасности и обороне в Немецком обществе аэронавтики и космонавтики Соней Сарак подчеркнул, что международные нормы поведения установлены и для космоса.

«Общее достояние человечества» – вероятно, самая важная норма в космосе. Но этот принцип все чаще оспаривается из-за растущих технологических инноваций и обостряющейся геополитической напряженности между США, Россией и Китаем», – подчеркнул он. По его мнению, указ Трампа – это лишь часть более широкой политической картины.

Напомним, Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Москва подчеркивала, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом шаге США.



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