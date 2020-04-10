ГП потребовала заблокировать сайты с фейками о пропусках в Московском регионе
10.04.2020, 9:08, Новости дня
Генеральная прокуратура выявила в интернете недостоверную информацию о пропусках для передвижения по Московскому региону и потребовала ограничить доступ к ресурсам, распространяющим эти сведения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.
Напомним, в четверг ГП потребовала заблокировать призывающую игнорировать режим самоизоляции группу в соцсетях.
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