Вайнштейн излечился от COVID-19

10.04.2020, 8:54, Новости дня

Американский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает наказание в тюрьме за изнасилование и сексуальные домогательства, вылечился от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на его представителя Джуду Энгелмейера.

По его словам, Вайнштейн находился в изоляции 14 дней. О том, были ли симптомы болезни у продюсера, Энгелмейер не сказал.

О том, что осужденный американский продюсер заразился коронавирусом, руководство исправительного учреждения сообщило 23 марта – тест Вайнштейна на коронавирус дал положительный результат. Администрация предполагает, что Вайнштейн мог заразиться во время пребывания в тюрьме Райкерс.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

В начале марта сообщалось, что Вайнштейн перенес операцию на сердце. По данным Всемирной организации здравоохранения, пациенты с болезнями сердца находятся в группе риска при заболевании коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире по состоянию на утро 10 апреля достигло 1 601 984. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. Из низ 95 731 умерли, 355 066 выздоровели.