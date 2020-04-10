Ляшко: Результаты более жесткого карантина мы увидим через семь-восемь дней

10.04.2020, 8:54, Новости дня

Результаты введения более жестких ограничительных мер в Украине из-за эпидемии коронавируса будут видны уже через семь-восемь дней. Об этом вечером 9 апреля в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Результаты более жесткого карантина мы увидим буквально через семь-восемь дней, отслеживая динамику. Прирост, который сегодня есть, – ежедневно от 10 до 15% увеличение количества случаев – это прогнозируемый прирост, и он значительно меньше, чем был бы без введения карантинных мер”, – подчеркнул Ляшко.

Он высказал мнение, что пик заболеваемости для Украины может стать незаметным, если все предложенные меры будут соблюдаться.

Ляшко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам мира не ослаблять карантин и сохранять действующие уже противоэпидемические меры.

Главсанврач отметил, что Украина дошла до одной тысячи заразившихся коронавирусом позднее, чем все страны Европейского союза. По его словам, это говорит о меньшей динамике роста заболеваемости.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире по состоянию на утро 10 апреля достигло 1 601 984. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. Из низ 95 731 умерли, 355 066 выздоровели.