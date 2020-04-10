Оставшийся в Нью-Йорке Евгений Малкин рассказал «сваленных друг на друга трупах» умерших от коронавируса

10.04.2020, 8:53, Разное

Известный российский хоккеист Евгений Малкин рассказал, что в Нью-Йорке трупы умерших от коронавируса складывают друг на друга. Произошедшее отечественный спортсмен называет большой трагедией.

Хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на связь во время прямого эфира в социальной сети Instagram с известной телеведущей Тиной Канделаки, рассказав ей и зрителям, какие события происходят в Нью-Йорке в период пандемии коронавируса. Спортсмен пребывает в шоковом состоянии от всего увиденного. Так, друзья Малкина не выходят на улицу, а всю информацию о последствиях инфекции он узнает благодаря сводкам новостей. «Когда видишь, как трупы складывают друг на друга, это большая трагедия», – сказал он.

При этом защищающий цвета «Питтсбург Пингвинз» хоккеист уверен, люди смогут выйти с высоко поднятой головой из этой ситуации, а сам коронавирус дал понять человечеству, что планета очень загрязнена. Евгений Малкин положительно высказался о жителях Китая, которые, по его мнению, довольно оперативно справились с эпидемией и относительно легко вышли «из передряги». Это указывает на высокий уровень медицины в Поднебесной. Также, рассудил спортсмен, в Италии крайне поздно приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

США в настоящее время оказались в эпицентре трагедии. В одном из самых главных мегаполисов государства Нью-Йорке высокая плотность населения, поэтому там специалисты фиксируют большое количество зараженных людей. В Штатах за сутки умирает в среднем до 2000 человек, информирует «Телепрограмма».

В «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выступает с 2006 года. Является обладателем ряду наград, в том числе звания лучшего форварда юниорского чемпионата мира.