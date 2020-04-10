Следком готов сотрудничать с Польшей по делу авиакатастрофы под Смоленском

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10.04.2020, 8:52, Новости дня

Следственный комитет РФ готов всесторонне взаимодействовать с польской стороной по расследованию крушения правительственного самолета Ту-154 под Смоленском. Об этом заявил официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она напомнила, что следователи СКР неоднократно содействовали польским коллегам в проведении совместных осмотров обломков частей самолета. У них был открытый доступ к агрегатам и конструктивным элементам Ту-154, хранящимся на аэродроме Северный.

Петренко напомнила, что СКР исполнил более 40 запросов польской стороны. Следователи СКР установили, что причиной крушения авиалайнера — ошибочные действия экипажа. Версия о взрыве на борту не подтвердилась.

Как сообщалось, 10 апреля 2010 года потерпел крушение польский правительственный самолет Ту-154 с официальной делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. Лайнер направлялся в Катынь. Пилоты приняли решение посадить воздушное судно при плохой видимости и отсутствии визуального контакта с землей. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли.



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